Rápido accionar policial permitió recuperar recuperar un celular sustraído en la vía pública

Un riguroso despliegue investigativo llevado a cabo por el personal dependiente de Jefatura Departamental Colón, resultó determinante para la pronta resolución de un ilícito perpetrado en la vía pública y la consecuente recuperación de un bien.

El hecho tomó entidad a partir de la denuncia formal radicada por una joven de 24 años, quien expuso haber sido abordada en la intersección de calle 25 de Mayo, entre Reibel y Noailles, por dos personas de sexo masculino —presuntamente menores de edad, quienes mediante maniobras de intimidación, la despojaron de su teléfono celular marca Apple, modelo iPhone 13.

A partir de la colecta inicial de datos en el lugar del suceso, los efectivos policiales abocados al caso iniciaron un minucioso trabajo de campo analítico. La pesquisa incluyó el relevamiento de registros en la zona, el cotejo de testimonios y la evaluación sistemática de indicios técnicos y procedimentales. Este plexo probatorio permitió acorralar la hipótesis delictiva y trazar el probable recorrido realizado por el dispositivo móvil tras el atraco.

La contundencia de las actuaciones y el avance determinante de las diligencias, generaron el escenario propicio para la resolución del caso. Ante la inminencia de medidas judiciales de mayor alcance, una mujer de 32 años se presentó en sede policial para hacer entrega del terminal telefónico. Este equipo habría estado en poder de su hijo, un adolescente de 15 años, quien habría tenido participación en el hecho junto a otro menor de edad.

En el personal interviniente procedió al exhaustivo cotejo técnico del dispositivo, verificando de manera categórica su absoluta coincidencia con el teléfono denunciado como sustraído.

Anoticiada de los pormenores y del sólido sustento probatorio reunido por personal idóneo, la Unidad Fiscal de Colón dispuso el formal secuestro del elemento y su inmediata restitución a la damnificada.

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