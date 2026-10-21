San José profundiza sus políticas de cuidado con un nuevo Taller de Salud Mental sobre Ansiedad

La Municipalidad de San José continúa fortaleciendo las políticas públicas destinadas al cuidado de la salud mental, entendiendo que se trata de una problemática que requiere presencia del Estado, prevención, acompañamiento y un trabajo permanente junto a las instituciones y la comunidad.

En ese marco, la Secretaría de Salud y Bienestar Social llevará adelante un nuevo encuentro del Taller de Salud Mental, que en esta oportunidad estará dedicado a trabajar sobre la ansiedad, sus diferentes manifestaciones y las herramientas que pueden contribuir a afrontar de una manera saludable distintas situaciones de la vida cotidiana.

La actividad forma parte de un camino que el Municipio viene profundizando durante los últimos años y que en 2026 tuvo un nuevo impulso con el relanzamiento del Plan Integral “San José Te Cuida”, concebido como una política transversal que busca abordar la salud mental desde una perspectiva comunitaria y preventiva, superando una mirada exclusivamente asistencial.

A partir de esta política se vienen generando diferentes espacios de prevención, promoción, capacitación, escucha y acompañamiento, acercando herramientas a distintos sectores de la población y fortaleciendo, al mismo tiempo, las redes existentes en la ciudad.

Entre las acciones desarrolladas se encuentran los Encuentros para el Cuidado de la Salud Mental, que ya abordaron específicamente la ansiedad desadaptativa y el manejo del estrés; los talleres y actividades con adolescentes y establecimientos educativos; y las propuestas destinadas a trabajar aspectos relacionados con los vínculos, el autocuidado y el bienestar emocional.

Otro de los ejes centrales ha sido el fortalecimiento de la Mesa Intersectorial, que reúne a instituciones, profesionales y diferentes actores de la comunidad para construir estrategias comunes. Durante este año, por ejemplo, uno de sus encuentros estuvo dedicado a “Salud Mental y Cuidados”, trabajando desde una perspectiva integral, comunitaria e interdisciplinaria y abordando también la salud mental perinatal, la ansiedad y la depresión.

A estas acciones se sumaron instancias de formación y capacitación sobre salud mental y prevención, desarrolladas conjuntamente con organismos provinciales y diferentes instituciones, buscando ampliar las herramientas disponibles para quienes trabajan diariamente en contacto con distintas problemáticas sociales.

Este proceso tuvo uno de sus momentos más importantes durante octubre con la realización del Primer Foro Municipal de Salud Mental, que durante dos jornadas reunió en San José a profesionales, trabajadores, instituciones, referentes comunitarios, funcionarios y vecinos. El encuentro permitió debatir sobre políticas públicas, prevención, atención primaria, infancias y adolescencias, tareas de cuidado y construcción de redes comunitarias.

De esta manera, el Municipio busca consolidar una política que no actúe únicamente frente a una situación de crisis, sino que permita llegar antes, prevenir, detectar situaciones que necesitan acompañamiento y fortalecer los vínculos comunitarios.

Dentro de esta línea de trabajo se desarrollará ahora un nuevo encuentro dedicado a la ansiedad, generando un espacio para conversar sobre cómo se manifiesta, reconocer aquellas situaciones que pueden afectar nuestro bienestar cotidiano y compartir herramientas para transitarlas de una manera saludable.

La propuesta está destinada a jóvenes y adultos, y busca brindar recursos para afrontar situaciones de la vida diaria, favorecer el bienestar emocional y continuar construyendo redes de acompañamiento.

El encuentro tendrá lugar el lunes 26 de octubre, de 14:00 a 15:30 horas en CAPS Araceli Barreto – Cabildo 2471.

La participación es libre y gratuita con cupos limitados.

Las inscripciones se realizan en el mismo CAPS Araceli Barreto.

Por consultas comunicarse al 3447-572134.

Con estas acciones, la Municipalidad de San José continúa fortaleciendo una política pública de salud mental basada en la prevención, la cercanía, el trabajo territorial y la construcción colectiva del cuidado.

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