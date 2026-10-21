Torneo de tejo por el Día de la Madre

El domingo pasado se llevó a cabo un torneo de tejo en conmemoración del Día de la Madre, organizado por la agrupación Amigos del Tejo del Polideportivo de San José, con la participación de jugadores y jugadoras de distintas localidades de Entre Ríos.

La jornada contó con el acompañamiento de la Municipalidad de San José, que realizó la donación de los trofeos para quienes obtuvieron el primer, segundo y tercer puesto, reconociendo el desempeño de los participantes.

Estos encuentros promueven el deporte, la recreación y la vida activa de las personas mayores, al tiempo que generan espacios para compartir experiencias, fortalecer vínculos y disfrutar de la camaradería.

Desde la Municipalidad de San José se continúa acompañando las iniciativas que impulsan la participación y el encuentro comunitario a través del deporte.

www.discofm.com.ar