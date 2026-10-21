Un niño resultó con lesiones cuando se conducía en su bicicleta

Un siniestro vial se registró durante la tarde de este martes, a raíz de una colisión en la intersección de avenida Urquiza y calle Vieytes, de la ciudad de Colón.

En el lugar de los hechos, personal actuante se entrevistó con el progenitor de la víctima, quien precisó las circunstancias del suceso. De acuerdo con la información recabada, el rodado de menor porte que era guiado por un niño de ocho años transitaba por la avenida Urquiza cuando, al efectuar una maniobra, terminó colisionando contra la parte posterior de un automóvil marca Fiat, modelo Uno, el cual se encontraba estacionado.

Como consecuencia del impacto, el menor debió ser trasladado en ambulancia hacia el Hospital San Benjamín, en donde profesionales de la salud dictaminaron que el damnificado presentó lesiones de carácter leve.

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