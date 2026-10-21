Una joven resultó con lesiones leves tras un impacto entre una moto y un automóvil

En la tarde de este martes, se registró un siniestro vial en la trama urbana de la ciudad de San José, en donde una joven motociclista resultó con lesiones leves.

El incidente tuvo lugar en la intersección de calles Entre Ríos y Sarmiento. Por causas que se tratan de establecer, se produjo la colisión entre un automóvil marca Peugeot, modelo 408, que era, guiado por un ciudadano de 39 años de edad y una motocicleta marca Corven, modelo Hunter de 150 c.c., en la que se desplazaba una joven de 25 años.

Como consecuencia de la colisión, la conductora del vehículo menor debió ser asistida en primera instancia y trasladada en una unidad de rescate hacia el nosocomio local. Allí fue examinada por el facultativo médico, quien determinó que las unidades de la joven presentaban lesiones de carácter leve.

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