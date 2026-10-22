Bastian realizó gestiones en Paraná para fortalecer la seguridad y la prevención en San José

El Intendente de la ciudad de San José, Gustavo Bastian, se reunió en Paraná con el Ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, para avanzar en acciones conjuntas y fortalecer la prevención en la ciudad.

«Desde el municipio venimos trabajando de manera articulada y colaborando con las fuerzas de seguridad para hacer frente a las distintas problemáticas y brindar mayor tranquilidad a nuestros vecinos», manifestó al respecto Bastian.

Explicando asimismo que «en este último año, desde enero de 2026, incorporamos 42 nuevas cámaras de seguridad con recursos municipales, que se suman a las 34 que ya habíamos instalado. De esta manera, seguimos ampliando el sistema de monitoreo y prevención en distintos barrios, espacios públicos y dependencias estatales».

«Durante el encuentro, también acordamos avanzar en la incorporación de más personal para nuestras dos comisarías y en la provisión de vehículos para fortalecer el trabajo de las fuerzas de seguridad en San José», puntualizó además el mandatario sanjosesino.

Expresando finalmente que «seguimos gestionando, invirtiendo recursos municipales y trabajando de manera conjunta para fortalecer la prevención y mejorar la seguridad de nuestra comunidad».

www.discofm.com.ar

Entradas relacionadas

Una joven resultó con lesiones leves tras un impacto entre una moto y un automóvil

San José se prepara para vivir la primera Bienal de la Producción

Incautan una escopeta durante un control vehicular en San José

Acerca de discofm

Ver todas las entradas de discofm →