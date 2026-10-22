Bastian realizó gestiones en Paraná para fortalecer la seguridad y la prevención en San José

El Intendente de la ciudad de San José, Gustavo Bastian, se reunió en Paraná con el Ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, para avanzar en acciones conjuntas y fortalecer la prevención en la ciudad.

«Desde el municipio venimos trabajando de manera articulada y colaborando con las fuerzas de seguridad para hacer frente a las distintas problemáticas y brindar mayor tranquilidad a nuestros vecinos», manifestó al respecto Bastian.

Explicando asimismo que «en este último año, desde enero de 2026, incorporamos 42 nuevas cámaras de seguridad con recursos municipales, que se suman a las 34 que ya habíamos instalado. De esta manera, seguimos ampliando el sistema de monitoreo y prevención en distintos barrios, espacios públicos y dependencias estatales».

«Durante el encuentro, también acordamos avanzar en la incorporación de más personal para nuestras dos comisarías y en la provisión de vehículos para fortalecer el trabajo de las fuerzas de seguridad en San José», puntualizó además el mandatario sanjosesino.

Expresando finalmente que «seguimos gestionando, invirtiendo recursos municipales y trabajando de manera conjunta para fortalecer la prevención y mejorar la seguridad de nuestra comunidad».

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