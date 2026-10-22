El HCD San José realizó una charla sobre prevención del suicidio para estudiantes

En la tarde del miércoles 21 de octubre, se llevó a cabo en la Casa del Bicentenario de San José la charla “Prevención del suicidio: visibilización y ayuda desde lo cotidiano”, a cargo de la Lic. Paula Martínez.

La actividad estuvo destinada a estudiantes de la Escuela Nº 1 “Colonia San José” y de la ESJA Nº 51 “Juana Azurduy”, con el propósito de generar un espacio de reflexión y concientización sobre la importancia de visibilizar la salud mental, reconocer señales de alerta y promover la búsqueda de ayuda y el acompañamiento oportuno.

Estuvieron presentes la Presidenta del HCD, Mirta Pérez; las Secretarias Diana Bes y Ruth Sotter; la Concejal Rocío Medina; y la Referente del Área de Educación del Municipio, Graciela Rodríguez.

Desde el Honorable Concejo Deliberante se destaca la importancia de continuar impulsando estos espacios de diálogo y aprendizaje, que contribuyen a construir una comunidad más atenta, empática y comprometida con el cuidado de la vida y el bienestar de las personas.

Asimismo, el HCD agradece especialmente a la Lic. en Psicología y Comisario Inspector de la Policía de Entre Ríos, Paula Martínez, por su compromiso y predisposición para llevar adelante esta propuesta, y a la Jefatura Departamental de Policía de Colón, por propiciar este valioso encuentro entre la profesional y los estudiantes. También se agradece a las instituciones educativas participantes, sus equipos directivos y alumnos por su disposición y acompañamiento.

Cabe destacar que esta iniciativa del HCD se suma a las numerosas propuestas que lleva adelante la Municipalidad de San José en materia de prevención y concientización. La actividad fue declarada de Interés Educativo Departamental, mediante la Disposición Nº 297/26 de la Dirección Departamental de Escuelas de Colón.

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