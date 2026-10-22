Encuentros de Salud Mental en las Escuelas de San José

Desde la Dirección de Salud perteneciente a la Secretaría de Salud y Bienestar Social de la Municipalidad de San José se continúan llevando adelante talleres de salud mental en instituciones educativas de la ciudad. En esta oportunidad, se realizó un encuentro en la Escuela Nº 10 “Juan Bautista Alberdi”, destinados a trabajar con adolescentes sobre el reconocimiento y el manejo de las emociones durante esta etapa de la vida.

A través de propuestas participativas, los talleres promueven el intercambio con los estudiantes, la reflexión sobre las distintas emociones y la construcción de herramientas para afrontar situaciones cotidianas. Durante los encuentros también se desarrolla una dinámica que incluye la entrega de un kit de primeros auxilios, pensado como un recurso para acompañar a los adolescentes en el reconocimiento y la gestión de sus emociones.

Estas actividades llevadas adelante por la Municipalidad de San José buscan generar espacios de escucha y diálogo dentro de las escuelas, acercando herramientas para el cuidado de la salud mental y fortaleciendo el acompañamiento a las adolescencias desde una perspectiva integral.

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