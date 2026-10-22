Frigerio compartió con jóvenes un encuentro para promover el cuidado de la salud mental

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles en Paraná la Jornada por la Salud Mental La Juventud Toma la Palabra, un espacio para hablar, crear y cuidarnos, destinada a estudiantes del nivel secundario y al público en general.

La actividad tuvo lugar en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, en el marco de las acciones desarrolladas por el Día Mundial de la Salud Mental, donde diferentes organismos provinciales se dieron cita para generar espacios de encuentro, escucha y participación.

La propuesta tuvo como ejes centrales el bienestar emocional, los vínculos comunitarios y la importancia de habilitar espacios donde las y los jóvenes puedan compartir experiencias, expresar sus ideas y reflexionar sobre la salud mental. A través de actividades participativas y culturales, se buscó fortalecer el diálogo y promover una construcción colectiva del cuidado, con las juventudes como protagonistas.

Frigerio remarcó la importancia de visibilizar los espacios de contención y escucha y afirmó: «Es muy importante para nosotros mostrarles a los jóvenes, sobre todo, pero también a todos los que tienen problemas vinculados con la salud mental, que hay lugares de contención, hay lugares de escucha y profesionales que saben cómo dar respuestas».

En ese marco, subrayó el compromiso asumido por la gestión provincial: «Desde el Estado tenemos una enorme responsabilidad en todos los niveles frente a este flagelo de estos tiempos, y lo estamos atendiendo, probablemente como nunca antes, con respuestas en el camino correcto».

Asimismo, el mandatario hizo hincapié en la importancia del intercambio directo con los adolescentes y el trabajo conjunto con la comunidad, señalando: «En esta problemática es mucho mejor escuchar que a veces hablar sobre todo sin fundamentos».

Frigerio sostuvo que «la sociedad civil en esto es fundamental. Hay muchas instituciones, profesionales, fundaciones, ONG que tienen mucho para aportar, y lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar de manera coordinada, incluso con los municipios. También felicité a los profesionales que están conduciendo estos eventos en la provincia, a estos profesionales de enorme calidad, compromiso y calidez, que en estas problemáticas son fundamentales».

Finalmente, reflexionó sobre el rol de las familias: «Creo que todos los padres necesitamos también un poco más de información y de saber qué decir y qué hacer frente a determinados problemas que en nuestra época de jóvenes no existían, como el impacto de las redes sociales».

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, valoró el rol protagónico de los jóvenes y la articulación entre las distintas áreas de gobierno, manifestando: «Pusimos como prioridad un eje en salud que es la salud mental, por lo que implica esto hoy en día a nivel mundial y particularmente también en la provincia».

A su vez, resaltó la dinámica de los talleres participativos: «Poder mostrar este evento donde participan muchas áreas de gobierno que normalmente están trabajando el territorio es muy importante para que se visibilice, y poder desarrollar la capacidad de escucha nos viene muy bien a todos».

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, destacó la decisión del Poder Ejecutivo de abordar abiertamente la temática y llevarla a todo el territorio provincial: «Desde el gobierno se ha decidido hablar del tema, se están impartiendo decisiones de gobierno sobre cuestiones que tienen que bajar al territorio».

En ese sentido, Hein remarcó la necesidad de desmitificar la problemática y concluir con tabúes sociales: «En esta temática creo que tenemos que derrumbar mitos que están muy arraigados en la sociedad; desde la provincia de Entre Ríos se ha decidido hablar del tema y hacer de esto una política de Estado encomendada por el gobernador».

Detalles

Durante la jornada se instalaron stands informativos, muestras culturales y dinámicas participativas a cargo de distintos efectores y organismos. Participaron la Dirección General de Salud Mental, el Senado de Entre Ríos, el Complejo Integral de Salud Comunitaria, los centros de Salud Mental de las Juventudes, de Salud Mercedes de Giusto y Huella, además del Consejo General de Educación (CGE), el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi).

Asimismo, la Cámara de Diputados desarrolló una radio abierta en la que se compartieron reflexiones, testimonios y experiencias vinculadas con las distintas actividades. También formaron parte de la propuesta los programas provinciales dependientes del Ministerio de Salud: de Abordaje de Problemáticas de Consumo, de Violencia Social, y de Prevención del Suicidio, con iniciativas orientadas a acercar información y promover el intercambio con la comunidad.

La jornada fue resultado del trabajo articulado entre los ministerios de Salud y de Desarrollo Humano; el CGE; el Copnaf; el Iprodi; las cámaras de Diputados y Senadores; y la Dirección de Vinculación Ciudadana de la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana. Esta labor intersectorial busca fortalecer una mirada integral de la salud mental, a través de acciones que promuevan la prevención, la escucha y el acompañamiento desde distintos ámbitos de la vida social.

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