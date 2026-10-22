No se registraron nuevas evacuaciones y rige alerta meteorológico en la provincia

El Gobierno de Entre Ríos continúa monitoreando la situación hídrica en todo el territorio provincial. Este jueves se confirmó que no quedan personas evacuadas ni autoevacuadas en las distintas localidades. Asimismo, se informó que rigen alertas de nivel naranja y amarillo por fenómenos meteorológicos.

La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, emitió un nuevo informe de situación sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la asistencia en las zonas ribereñas.

Por otra parte, en base a información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), rigen alertas naranja y amarillo para Entre Ríos. El alerta naranja abarca a los departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Villaguay y Nogoyá, mientras que para el resto de la provincia rige un alerta amarillo por tormentas.

Situación por localidad:

Concordia

Altura del río: 10.44 mts baja .

. Altura de alerta: 11.00 mts.

Evacuación: 12.50 mts.

Colón

Altura del río: 6.68 mts baja .

. Altura de alerta: 7,10 mts.

Evacuación: 7.90 mts.

Federación

Altura del río: 2.91 mts crece .

. Altura de alerta: 3.90 mts.

Evacuación: 4.20 mts.

Concepción del Uruguay

Altura del río: 5.20 mts baja .

. Altura de alerta: 5.30 mts.

Evacuación: 6.30 mts.

Gualeguaychú

Gualeguaychú: 2.66 mts baja .

. Altura de alerta: 3.50 mts.

Altura de evacuación: 3.80 mts.

Boca Gualeguaychú: 2.56 mts baja .

. Altura de alerta: 2.90 mts.

Altura de evacuación: 3.10 mts.

La Paz

Altura del río: 5.37 mts crece .

. Altura de alerta: 5.80 mts.

Altura de evacuación: 6.15 mts.

Hernandarias

Altura del río: 4.52 mts crece .

. Altura de alerta: 5.50 mts.

Altura de evacuación: 6.00 mts.

Paraná

Altura del río: 3.87 mts crece .

. Altura de alerta: 4.70 mts.

Altura de evacuación: 5.00 mts.

Diamante

Altura del río: 4.22 mts crece .

. Altura de alerta: 5.30 mts.

Altura de evacuación: 5.50 mts.

Victoria

Altura del río: 3.78 mts crece .

. Altura de alerta: 4.60 mts.

Altura de evacuación: 4.90 mts.

Ibicuy

Altura del río: 0.80 mts baja .

. Altura de alerta: 2.00 mts.

Altura de evacuación: 2.30 mts.

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