Personal policial interceptó a un sospechoso tras el corte y sustracción de cables de la red eléctrica

En un accionar coordinado, realizado en las primeras horas de este jueves, se logró la localización e identificación de un joven de 26 años, quien quedó supeditado a una causa por la sustracción de cableado eléctrico.

En el procedimiento que se originó gracias a la colaboración ciudadana, se logró obtener indicios de un individuo que se encontraba merodeando y cortando tramos de cableado de la red en la vía pública.

Al arribar al lugar señalado, la comisión policial constató la efectividad del reclamo al observar un tramo de cableado pendiente directamente desde una de las columnas del alumbrado público. De inmediato, contando con los datos fisonómicos y de vestimenta aportados, se dispuso un operativo intensivo de búsqueda en los alrededores.

Como resultado de un rastrillaje, en un predio descampado ubicado en la intersección de calles Berín y Craviotto, los efectivos actuantes interceptaron a un grupo de cuatro personas congregadas alrededor de una fogata improvisada. En la escena, divisaron restos e insumos de cableado con características idénticas a los sustraídos instantes antes. Entre los presentes se logró la individualización de un ciudadano de 26 años de edad, cuyos rasgos coincidían sustancialmente con el sospechoso buscado.

Puesto en conocimiento del suceso la Unidad Fiscal ordenó el relevamiento fotográfico pericial de los elementos incautados y el traslado del individuo hasta sede policial para cumplimentar los trámites de correcta identificación, quedando formalmente supeditado a las actuaciones del proceso penal en curso.

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