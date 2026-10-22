Se dieron inicio en Feliciano a las jornadas de capacitación técnica en articulación con Fundaluz XXI y el sindicato de Luz y Fuerza de Entre Ríos

En el marco del convenio de cooperación firmado oportunamente por el Municipio de San José de Feliciano, la Fundación Fundaluz XXI (perteneciente a la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza) y el gremio de Luz y Fuerza, este jueves se dio comienzo a una importante instancia de formación y perfeccionamiento destinadas al personal municipal.

​Las actividades formativas se llevan a cabo durante la jornada de este jueves y viernes en las instalaciones de la Casa del Bicentenario. 

Ejes formativos y contenidos

​Diseño y montaje de instalaciones de energía solar fotovoltaica: Orientado a incorporar conocimientos prácticos en materia de energías renovables y sustentabilidad aplicada a la infraestructura local.

​Medidas preventivas frente al riesgo eléctrico: Enfocado en la adopción de buenas prácticas de higiene y seguridad para el resguardo de los trabajadores en sus tareas diarias.

​Con estas acciones, la gestión municipal reafirma su compromiso con la formación continua de sus trabajadores, impulsando la articulación institucional para brindar mejores herramientas de trabajo, fortalecer la seguridad laboral y promover el desarrollo técnico en la comunidad.

www.discofm.com.ar

Entradas relacionadas

Diputados inició el análisis del proyecto de Presupuesto 2027

Frigerio encabezó una nueva reunión de gabinete con una agenda centrada en salud mental y prevención climática

Frigerio compartió con jóvenes un encuentro para promover el cuidado de la salud mental

Acerca de discofm

Ver todas las entradas de discofm →