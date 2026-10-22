Se dieron inicio en Feliciano a las jornadas de capacitación técnica en articulación con Fundaluz XXI y el sindicato de Luz y Fuerza de Entre Ríos

En el marco del convenio de cooperación firmado oportunamente por el Municipio de San José de Feliciano, la Fundación Fundaluz XXI (perteneciente a la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza) y el gremio de Luz y Fuerza, este jueves se dio comienzo a una importante instancia de formación y perfeccionamiento destinadas al personal municipal.

​Las actividades formativas se llevan a cabo durante la jornada de este jueves y viernes en las instalaciones de la Casa del Bicentenario.

​Ejes formativos y contenidos

​Diseño y montaje de instalaciones de energía solar fotovoltaica: Orientado a incorporar conocimientos prácticos en materia de energías renovables y sustentabilidad aplicada a la infraestructura local.

​Medidas preventivas frente al riesgo eléctrico: Enfocado en la adopción de buenas prácticas de higiene y seguridad para el resguardo de los trabajadores en sus tareas diarias.

​Con estas acciones, la gestión municipal reafirma su compromiso con la formación continua de sus trabajadores, impulsando la articulación institucional para brindar mejores herramientas de trabajo, fortalecer la seguridad laboral y promover el desarrollo técnico en la comunidad.

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