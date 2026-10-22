Un joven resultó con lesiones leves tras perder el control de su motocicleta

En horas de la tarde de este miércoles, personal dependiente de la Comisaría Ubajay debió intervenir a raíz de un siniestro vial registrado en las inmediaciones del Acceso a Humaitá, donde un motociclista resultó lesionado tras sufrir una caída sobre la calzada.

El hecho se produjo cuando un ciudadano de 22 años, que transitaba a bordo de un ciclomotor marca Motomel, modelo Blitz 110 cc, por causas que se tratan de establecer, pierde el dominio del rodado, impactando contra la superficie del camino. Como consecuencia, el joven sufrió lesiones de carácter leve.

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