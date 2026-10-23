Allanan una vivienda en Colón y secuestran indicios clave para una investigación

Efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, dependientes de Jefatura Departamental Colón, diligenciaron una medida judicial dictada en el marco de una pesquisa y se procedió a la incautación de prendas de vestir, un rodado y otros elementos de interés probatorio.

En el marco de las tareas investigativas que se llevan adelante para esclarecer un hecho ocurrido en la zona de San Anselmo, en la tarde de este viernes personal policial diligenció una manda judicial de allanamiento y registro domiciliario. El procedimiento dispuesto se concretó en un inmueble ubicado sobre Pasaje 19, en Barrio San Francisco de la ciudad de Colón.

Como resultado de la inspección en la finca, habitada por un joven de 18 años, se formalizó el secuestro de diversos elementos de estricta relación con la causa en trámite: prendas de vestir y una motocicleta marca Honda, modelo Biz de 110 CC. Asimismo, y en atención al desarrollo de la investigación, la comitiva policial procedió a efectuar el correspondiente relevamiento fotográfico y documental sobre una bolsa localizada en el predio, en cuyo interior se hallaron restos orgánicos de origen aviar, los cuales quedaron incorporados al legajo como material de prueba.

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