Autoridades de San José participaron del foro “Energías para el desarrollo”

En el marco de las actividades de la Bienal de la Producción, el Presidente Municipal de San José, Gustavo Bastian, junto a la Viceintendenta Mirta Pérez, participaron del foro “Energías para el desarrollo”, brindado por el ingeniero Elbio Woeffray.

Durante la exposición, Woeffray realizó un análisis de la realidad que atraviesa la provincia de Entre Ríos en materia energética, abordando los principales desafíos actuales y su impacto sobre el desarrollo productivo, industrial y económico de la región.

La actividad permitió generar un espacio de intercambio y reflexión sobre una temática estratégica para el crecimiento de las empresas y de las comunidades, especialmente en un contexto donde la disponibilidad, el acceso y la planificación energética resultan fundamentales para acompañar nuevas inversiones y sostener el desarrollo productivo.

Al finalizar el encuentro, las autoridades sanjosesinas hicieron entrega de un reconocimiento a Elbio Woeffray, presidente de la Asociación Civil Empresaria Alejo Peyret e integrantes de de la misma, como asimismo a Raul Marso Presidente de Las Camelias, destacando el compromiso y el trabajo desarrollado para la realización de esta primera Bienal de la Producción.

Desde el Municipio se valoró especialmente la generación de este tipo de espacios, que permiten abordar temas centrales para el presente y el futuro de la producción, fortaleciendo el vínculo entre el sector público, las instituciones y el entramado empresarial de San José y la región.

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