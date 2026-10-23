Despiste y daños materiales tras impactar un automóvil contra el guardarrail en la Autopista Artigas

En la tarde de este jueves, siendo aproximadamente las 16:30 horas, se registró un incidente de tránsito en inmediaciones del kilómetro 182 de la Autovía José Gervasio Artigas, en el sentido de circulación Sur a Norte.

Por causas que se tratan de establecer, un automóvil marca Honda, modelo Civic, conducido por un hombre de 60 años de edad, acompañado por otras tres personas de 21, 53 y 81 años, experimentó la pérdida de control de su trayectoria, despistando e impactando de forma directa contra la estructura del guardarrail divisorio, para finalmente quedar detenido en el sector central que separa ambas vías de circulación.

Afortunadamente, y a pesar de la entidad del choque y la mecánica del evento, se constató de manera fehaciente que ninguno de los ocupantes resultó con lesiones, registrándose de forma exclusiva daños de consideración en la carrocería del rodado.

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