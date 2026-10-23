El Gobierno de Entre Ríos aumentó las Tarjetas Sociales y acreditó los fondos de octubre

El Gobierno de Entre Ríos hizo efectivo, a partir de octubre, el aumento de los montos de las Tarjetas Sociales. Los fondos correspondientes al mes en curso se acreditaron este viernes a las 8, según informó el Ministerio de Desarrollo Humano.

La Secretaría de Seguridad Alimentaria, a través de la Dirección de Políticas Alimentarias, oficializó el nuevo esquema que busca reforzar el sistema de asistencia en todo el territorio provincial.

Los incrementos se aplicarán de la siguiente manera:

Riesgo Social: Registra una suba del 62 por ciento, elevando su valor de 21.600 a 35.000 pesos.

Complementos: Es el beneficio con mayor aumento porcentual (88 porciento), pasando de 8.000 a 15.000 pesos.

Programa para personas con Celiaquía: Tendrá una actualización del 30 porciento, por lo que pasará de 49.865 a un nuevo piso de 65.000 pesos mensuales.

Con esta medida, las autoridades provinciales buscan acompañar a personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social y económica.

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