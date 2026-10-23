El lunes se conocerán las ofertas para fortalecer la infraestructura del edificio del Iafas

El Gobierno de Entre Ríos realizará la apertura de sobres para la ejecución de recalce estructural del edificio del Instituto de Autárquico de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) en Paraná. La obra se orienta a garantizar la seguridad del edificio donde funciona la sede central del organismo en Paraná y tendrá un plazo de ejecución de 365 días.

En el marco de la planificación provincial en materia de infraestructura pública, el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura llevará adelante el próximo lunes 26 de octubre la apertura de sobres para la ejecución del recalce estructural del bloque delantero del edificio del Iafas, ubicado en calle 25 de Mayo 255 de la capital provincial.

La obra será financiada por el organizamos autárquico y tendrá un plazo de ejecución de 365 días corridos. El proyecto fue elaborado por la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, dependiente del Ministerio, que además tendrá a su cargo la inspección y avance de los trabajos. El acto tendrá lugar en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, donde se conocerán las empresas que presentarán sus ofertas.

Al respecto, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, señaló la importancia del trabajo articulado entre las áreas del Estado provincial. «Esta obra es fundamental para preservar las condiciones del edificio, que a su vez cumple un rol importante de ayuda financiera. El trabajo conjunto con el Iafas nos permite avanzar con una solución técnica específica y planificada para atender los problemas de infraestructura que presenta».

El sector a intervenir será el bloque delantero del edificio, que cuenta con planta baja de doble altura, primer y segundo piso y azotea accesible. Mediante un relevamiento, se detectaron grietas y fisuras en muros y pisos, además de un asentamiento diferencial respecto del resto del edificio, en un suelo blando y saturado hasta los 4 mts de profundidad. Por precaución, el sector se encuentra actualmente desocupado.

Los trabajos previstos consisten en la ejecución de estructuras de hormigón armado compuestas por pilotes, cabezales y columnas cortas, que vincularán la estructura nueva con la existente y trasladarán las cargas a un estrato de suelo más resistente, a 7 mts de profundidad. También se realizarán trabajos para evitar deformaciones, además de tareas de demolición, excavación y reposición de pisos y vereda.

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