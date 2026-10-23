El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este viernes y sábado en diez departamentos

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este viernes y sábado alerta amarillo por tormentas para 10 departamentos.

Los departamentos alcanzados por el alerta son: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, San Salvador, Concordia, Federación, Feliciano, Federal. El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 kilómetros y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 milímetros.



Medidas de prevención recomendadas para la ciudadanía

-Se recuerda a los vecinos la importancia de evitar circular por la vía pública en horarios de tormentas.

-No sacar la basura y colaborar con la limpieza de desagües, canaletas y sumideros domiciliarios para facilitar el escurrimiento del agua.

-Desconectar electrodomésticos y cortar la llave general de suministro eléctrico en caso de que comience a ingresar agua a la vivienda.

-Mantener cerradas puertas y ventanas, alejándose de las mismas. Asegurar u retirar objetos ubicados en patios, balcones o techos que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.

-Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del gobierno de la provincia, los municipios y las autoridades locales.

Consideraciones preventivas para el sábado

Se recomienda a las autoridades de las jurisdicciones del norte de la provincia de Entre Ríos mantener especial atención a la evolución de las condiciones meteorológicas durante el sábado, debido a la proximidad geográfica de las áreas bajo alerta naranja por tormentas previstas para sectores de las provincias de Corrientes y el norte de Santa Fe.

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