Entre Ríos monitorea la situación hídrica y 10 departamentos están bajo alerta amarilla

El Gobierno de Entre Ríos continúa monitoreando la situación hídrica en todo el territorio provincial. Este viernes se confirmó que se registra una familia autoevacuada en La Paz. Asimismo, 10 departamentos de la provincia se encuentran bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas de variada intensidad para la mañana y tarde de este viernes.

La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, emitió un nuevo informe de situación sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la asistencia en las localidades ribereñas. Actualmente, el panorama general se mantiene controlado en los distintos departamentos.

Por otra parte, según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), rige un alerta amarilla para los departamentos de La Paz, Feliciano, Federación, Federal, Concordia, San Salvador, Villaguay, Nogoyá, Diamante y Paraná. Según se informó, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente.

Situación por localidad:

Concordia

Altura del río: 10.44 mts baja .

. Altura de alerta: 11.00 mts.

Evacuación: 12.50 mts.

Cantidad de evacuados: 0.

Colón

Altura del río: 6.60 mts baja .

. Altura de alerta: 7,10 mts.

Evacuación: 7.90 mts.

Cantidad de evacuados: 0.

Federación

Altura del río: 2.82 mts baja .

. Altura de alerta: 3.90 mts.

Evacuación: 4.20 mts.

Cantidad de evacuados: 0.

Concepción del Uruguay

Altura del río: 5.17 mts alerta baja .

. Altura de alerta: 5.30 mts.

Evacuación: 6.30 mts.

Cantidad de evacuados: 0.

Gualeguaychú

Gualeguaychú: 2.64 mts estacionario .

. Altura de alerta: 3.50 mts.

Altura de evacuación: 3.80 mts.

Cantidad de evacuados: 0.

Boca Gualeguaychú: 2.90 mts crece .

. Altura de alerta: 2.54 mts.

Altura de evacuación: 3.10 mts.

La Paz

Altura del río: 5.47 mts crece .

. Altura de alerta: 5.80 mts.

Altura de evacuación: 6.15 mts.

Cantidad de evacuados: 1 una familia autoevacuada.

Hernandarias

Altura del río: 4.60 mts crece .

. Altura de alerta: 5.50 mts.

Altura de evacuación: 6.00 mts.

Cantidad de evacuados: 0.

Paraná

Altura del río: 3.94 mts crece .

. Altura de alerta: 4.70 mts.

Altura de evacuación: 5.00 mts.

Cantidad de evacuados: 0.

Diamante

Altura del río: 4.30 mts crece .

. Altura de alerta: 5.30 mts.

Altura de evacuación: 5.50 mts.

Cantidad de evacuados: 0.

Victoria

Altura del río: 3.81 mts crece .

. Altura de alerta: 4.60 mts.

Altura de evacuación: 4.90 mts.

Cantidad de evacuados: 0.

Ibicuy

Altura del río: 0.85 mts baja .

. Altura de alerta: 2.00 mts.

Altura de evacuación: 2.30 mts.

Cantidad de evacuados: 0.

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