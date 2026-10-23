Se realizó el acto de apertura de la Bienal de la Producción en San José

Con la presencia de autoridades municipales, provinciales, representantes del sector empresario e instituciones de la región, se llevó adelante el acto de apertura de la Bienal de la Producción, que tiene lugar en las instalaciones de los nuevos hangares de la empresa avícola Las Camelias.

La ceremonia contó con la participación del Presidente Municipal de San José, Gustavo Bastian; el presidente de Las Camelias, Raúl Marsó; el presidente de la Asociación Civil Empresaria Alejo Peyret, Elvio Voefray; y el ministro de Desarrollo Económico de la Provincia de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, junto a empresarios, comerciantes, emprendedores, representantes institucionales e invitados especiales.

Durante su alocución, el intendente Gustavo Bastian destacó especialmente el trabajo realizado por las distintas empresas y firmas comerciales que integran la Asociación Civil Empresaria Alejo Peyret para concretar un evento de estas características.

En ese sentido, remarcó que la realización de la Bienal es el resultado del compromiso y la articulación entre el sector privado, las instituciones y el Estado, y valoró la decisión de generar en San José un ámbito que permita mostrar la capacidad productiva de las empresas locales, regionales y provinciales.

Bastian sostuvo además que este tipo de iniciativas permiten generar nuevas oportunidades, fortalecer el entramado empresarial y favorecer el intercambio entre los distintos actores vinculados a la producción.

Asimismo, destacó el rol que cumplen las empresas radicadas en San José y en el departamento Colón como generadoras de empleo y de crecimiento para la región, y reafirmó la importancia de continuar acompañando al sector productivo.

La Bienal de la Producción se presenta así como un espacio de encuentro, vinculación y proyección, reuniendo a distintos sectores con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo económico y productivo de San José y de toda la región.

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