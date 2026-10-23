Siniestro vial sin lesionados en Colón

Ocurrió en horas de la mañana de este jueves. Un automóvil y una camioneta colisionaron en inmediaciones de calle Piamonte y Paysandú de la ciudad de Colón. Pese a la severidad del impacto y la intervención preventiva de personal de salud, no se registraron personas lesionadas.

El hecho se produjo, cuando colisionaron una camioneta Chevrolet C-10 conducida por un ciudadano de 42 años y un automóvil Citroën C4 Aircross, guiado por una mujer de 48 años. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

En el lugar se hizo presente personal del área de Tránsito Municipal, quienes procedieron a la retención preventiva del rodado, marca Chevrolet, por no contar al momento del control con la constancia de seguro obligatorio.

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