Aprehenden un hombre por desobedecer una restricción de acercamiento y causar daños

Efectivos de la Comisaría La Picada aprehendieron en flagrancia a un individuo de 49 años que se presentaba en la vivienda de su ex pareja, infringiendo una medida cautelar dictada por el Juzgado de Paz de San José.

En horas de la madrugada de este sábado, personal policial dependiente de la Comisaría La Picada llevó a cabo la aprehensión en flagrancia de un hombre de 49 años de edad, tras constatar el incumplimiento de una orden judicial de restricción y la generación de daños en una vivienda de barrio El Brillante.

Comunicado el hecho a la Unidad Fiscal, se dispuso que el ciudadano sea trasladado a la Alcaidía de la Jefatura Departamental Colón, donde permanece alojado a disposición de la Magistratura interviniente.

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