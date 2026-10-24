Con gran éxito concluyó la jornada de capacitación técnica Educación y Empleo en Feliciano

En el marco del acuerdo estratégico Municipio de San José de Feliciano, la Fundación Fundaluz XXI y el gremio de Luz y Fuerza, finalizó exitosamente la doble jornada de formación técnica desarrollada en la Casa del Bicentenario.

​Durante el cierre de las actividades, la secretaria de Gobierno y Producción, Abog. Anabella Ferreras, encabezó el acto final e hizo entrega de los certificados correspondientes a cada uno de los participantes que completaron los trayectos formativos en Diseño y montaje de instalaciones de energía solar fotovoltaica y Medidas preventivas frente al riesgo eléctrico.

​»Estamos profundamente orgullosos por el compromiso demostrado por los trabajadores y por el excelente nivel de las capacitaciones dictadas por los instructores de Fundaluz XXI», destacó la funcionaria municipal.

Y continuó aseverando que «asimismo, reafirmamos la voluntad de la gestión de dar continuidad a esta oferta formativa, dada la alta convocatoria y el interés generado, trabajaremos fuertemente para articular una nueva cohorte en el corto plazo y dar respuesta a aquellas personas que quedaron registradas en la lista de suplentes».

​Con la culminación de estas jornadas, el municipio reafirma su política institucional de articulación con entidades gremiales y tencológicas para promover la profesionalización constante de su planta, priorizando la seguridad laboral y la incorporación de tecnologías sustentables en el ámbito público local.

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