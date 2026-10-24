Efectivo de la Policía de Entre Ríos concretó un importante curso nacional dictado por la Policía Federal Argentina

Un Agente de Policía superó con éxito una rigurosa capacitación intensiva de 19 jornadas, dictada por la prestigiosa División DOUCAD, representando con distinción a la Policía de Entre Ríos en una convocatoria interprovincial de alto nivel táctico.

En el marco de los programas permanentes de fortalecimiento educacional, especialización y perfeccionamiento de los cuadros del escalafón de seguridad, un integrante de la Jefatura Departamental Colón, completó satisfactoriamente una exigente instancia de formación táctica de alcance nacional, dictada por unidades operativas de la Policía Federal Argentina.

Se trata del Agente de Policía Agustín Scharton, quien finalizó con un desempeño sobresaliente el «Curso de operador de escopeta y disuasivos químicos en el control y restablecimiento del orden público», dictado por la calificada División DOUCAD de la mencionada fuerza federal.

La instrucción, que conllevó una exigencia teórica, física y técnica a lo largo de 19 días de duración, estuvo orientada a la unificación de criterios operativos, la gestión táctica ante eventuales contingencias en la vía pública y el empleo proporcional, gradual y normado de los medios de disuasión no letales, bajo estrictos estándares de actuación profesional y apego a los marcos legales vigentes.

El ciclo lectivo reunió a representantes de diversos cuerpos de seguridad del país, contando con la participación activa de cursantes provenientes de las provincias de Mendoza, Santiago del Estero, Formosa y Buenos Aires. Esta concurrencia federal posibilitó un valioso intercambio de experiencias e integración operativa entre las distintas instituciones participantes.

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