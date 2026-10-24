Entre Ríos monitorea la situación hídrica y 10 departamentos están bajo alerta amarilla

El Gobierno de Entre Ríos continúa monitoreando la situación hídrica en todo el territorio provincial y al momento no se registran personas evacuadas. Persiste una alerta amarilla para 10 departamentos de la provincia.



La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, emitió un nuevo informe de situación sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la asistencia en las localidades ribereñas. Actualmente, el panorama general se mantiene controlado en los distintos departamentos.



Por otra parte, según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), rige un alerta amarilla para los departamentos de La Paz, Paraná, Diamante, Villaguay, Nogoyá, San Salvador, Federal, Feliciano, Federación y Concordia, mientras que para el resto de la provincia rige una situación verde.

Situación por localidad:

Cocncordia

Día 24/10/2026 00:00 hs.

Altura del rio: 10.06 mts baja

Altura de alerta: 11.00 mts

Evacuación: 12.50 mts



Colón

Día 24/10/2026 00:00 hs.

Altura del rio: 6.58 mts estacionario

Altura de alerta: 7,10 mts

Evacuación: 7.90 mts



Cantidad de evacuados: 0



Federación

Día 24/10/2026 00:00 hs.

Altura del rio: 2.79 mts baja

Altura de alerta: 3.90 mts

Evacuación: 4.20 mts



Cantidad de evacuados: 0





Concepción del Uruguay

Día 24/10/2026 00:00 hs.

Altura del rio: 5.10 mts baja

Altura de alerta: 5.30 mts

Evacuación: 6.30 mts



Cantidad de evacuados: 0





Gualeguaychú

Día 24/10/2026 00:00 hs.

Gualeguaychú 2.60 estacionario

Altura de alerta 3.50

Altura de evacuación 3.80



Cantidad de evacuados: 0



Boca Gualeguaychú 2.50 estacionario

Altura de alerta 2.90 mts

Altura de evacuación 3.10 mts



La Paz

Día 24/10/2026 00:00 hs.

La Paz 5.54 crece

Altura de alerta 5.80 mts

Altura de evacuación 6.15 mts



Cantidad de evacuados: 0

Cantidad de autoevacuados: 1 familia



Hernandarias

Día 24/10/2026 00:00 hs.

Hernandarias 4.67 crece

Altura de alerta 5.50 mts

Altura de evacuación 6.00 mts



Cantidad de evacuados: 0





Paraná

Día 24/10/2026 00:00 hs.

Paraná 3.99 crece

Altura de alerta 4.70 mts

Altura de evacuación 5.00 mts



Cantidad de evacuados: 0



Diamante

Día 24/10/2026 00:00 hs.

Diamante 4.37 crece

Altura de alerta 5.30 mts

Altura de evacuación 5.50 mts



Cantidad de evacuados: 0

Victoria

Día 24/10/2026 00:00 hs.

Victoria 3.87 crece

Altura de alerta 4.60 mts

Altura de evacuación 4.90 mts



Cantidad de evacuados: 0



Ibicuy

Día 24/10/2026 00:00 hs.

Ibicuy 0.90 crece

Altura de alerta 2.00 mts

Altura de evacuación 2.30 mts



Cantidad de evacuados: 0

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