Múltiples allanamientos permitieron el secuestro de un vehículo y numerosos elementos de valor

En el marco de un riguroso trabajo investigativo coordinado para esclarecer un ilícito contra la propiedad, personal dependiente de Jefatura Departamental colón llevó a cabo este viernes, un amplio despliegue que incluyó una serie de diligencias simultáneas en distintas localidades de la zona. Las medidas fueron dispuestas por las autoridades judiciales en el marco de una causa, investigada con conocimiento de la Unidad Fiscal de Colón.

Las tareas de campo y recopilación de datos, conducidas por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal con la valiosa colaboración de efectivos de las Comisarías de Liebig, San José y La Picada, permitieron reunir los elementos de convicción necesarios para la emisión de las correspondientes órdenes de allanamiento y requisa domiciliaria.

La primera de las intervenciones tuvo lugar en la ciudad de Colón, en un inmueble ubicado sobre calle Reibel al 200, donde los efectivos procedieron a la notificación formal de un ciudadano mayor de edad en el domicilio. En forma paralela, otras dotaciones se desplazaron hacia Pueblo Liebig, concretando la medida de requisa en una finca de la calle 29 de Abril, entre Florencio Varela y Puerto Argentino. En dicha finca se notificó a un vecino del lugar y se logró el secuestro de una bicicleta, un lavavajillas y diversas prendas de vestir.

De manera simultánea, la labor policial continuó en la ciudad de San José, donde se cumplimentó el mandato judicial en un domicilio de calle Sarmiento al 2100, notificando debidamente al ocupante del lugar. Por último, en la zona de un camino vecinal sin denominación en la continuación de calle Presidente Perón, se notificó a una mujer de 50 años y ejecutaron una minuciosa inspección de su vivienda que derivó en la localización y retención de un furgón marca Volkswagen Caddy de color blanco, junto con un importante número de bienes de mobiliario y electrodomésticos, entre los que se destacan aires acondicionados, una cocina industrial, colchones, mesas, espejos y otros elementos de uso doméstico.

Todos los elementos incautados y el rodado secuestrado fueron puestos de inmediato a disposición del Ministerio Público Fiscal para las pericias correspondientes, en tanto se prosigue con la sustanciación de las actuaciones sumariales para determinar las responsabilidades del caso.

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