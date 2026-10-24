Un motociclista fue interceptado tras realizar maniobras peligrosas en Colonia Hocker

En las primeras horas de la madrugada de este sábado, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón intervino en un incidente registrado en la jurisdicción de Colonia Hocker, donde se logró la correcta identificación de un conductor que ponía en riesgo la seguridad vial mediante conducciones temerarias.

El procedimiento tuvo lugar pasada la medianoche, cuando el funcionario de facción en el Destacamento local, advirtió la presencia de un motovehículo Motomel S2 de 150 cc. El rodado circulaba por la vía pública realizando maniobras de alta peligrosidad, lo que motivó la inmediata interceptación de su conductor para prevenir eventuales siniestros.

Tras la detención de la marcha, el sujeto fue identificado formalmente como un joven de 20 años, domiciliado en La Clarita. Asimismo, se requirió la colaboración de los inspectores del Área de Guardia Urbana de Villa Elisa, quienes procedieron a la retención preventiva de la motocicleta en el marco de la normativa vigente, debido a la ausencia de la documentación obligatoria para circular al momento del control.

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