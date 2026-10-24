Un motociclista resultó con lesiones tras perder el control de su rodado

En las primeras horas de la madrugada de este sábado, un hombre de 27 años debió ser asistido y trasladado al nosocomio local luego de protagonizar un siniestro vial en la intersección de las calles Rufino Mir y Reibel.

El suceso fue alertado en la línea de emergencias, donde informaban sobre el incidente vial. De acuerdo con datos preliminares, un ciudadano circulaba a bordo de una motocicleta marca Keller, modelo KN 110 y por causas que se tratan de establecer perdió la estabilidad del rodado, precipitándose sobre la calzada de ripio.

Como consecuencia del impacto, el motociclista fue trasladado al hospital San Benjamín de Colón, en donde los profesionales de la salud informaron que el damnificado presentaba lesiones de carácter leve. 

Se le efectuó el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo.

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