Aprenden un individuo armado tras causar destrozos e intentar sustraer una bicicleta en una vivienda

Este sábado, efectivos dependientes de Jefatura Departamental Colón aprehendieron a un sujeto de 29 años, quien instantes antes había protagonizado un violento hecho en una propiedad.

El procedimiento se inició tras el llamado de alerta de una vecina, quien dio cuenta de que un desconocido portando un machete se había presentado en su inmueble en busca de un familiar de él. Al no hallarlo, el agresor arremetió contra la finca, provocando daños en la puerta de acceso y en las ventanas. Posteriormente, intentó apoderarse de una bicicleta del interior de la finca, accionar que fue frustrado.

A partir de las características fisionómicas y de vestimenta aportadas, los efectivos actuantes desplegaron una búsqueda por las inmediaciones, logrando interceptar al sospechoso sobre calle Salta. Al percatarse de la presencia de la patrulla, el individuo intentó descartarse de varios elementos contundentes y armas blancas, que posteriormente fueron formalmente secuestrados.

Informada de los pormenores, la Fiscal de turno, Dra. Noelia Batto, dispuso la inmediata aprehensión del causante y la incautación de los elementos hallados.

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