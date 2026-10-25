El HCD San José acompañó la Bienal de la Producción 2026

Este jueves 22 y viernes 23 de octubre, se llevó a cabo la Bienal de la Producción 2026 en el predio de la empresa Las Camelias, un espacio de encuentro e intercambio que puso en valor el potencial productivo, empresarial y emprendedor de nuestra región.

La presidenta del Honorable Concejo Deliberante de San José, Mirta Pérez, participó de esta importante iniciativa junto a concejales de ambos bloques y al jefe de Gobierno Municipal, Gustavo Bastián, acompañando una propuesta que promueve el desarrollo económico, la innovación y el fortalecimiento de los vínculos entre los distintos sectores de la comunidad.

Desde el HCD se destaca la importancia de generar espacios que visibilicen el trabajo, la inversión y el compromiso de quienes impulsan la producción, generan empleo y contribuyen al crecimiento de San José y de toda la región.

Asimismo, se expresa un especial agradecimiento a la Asociación Empresarial Alejo Peyret y a la empresa Las Camelias por llevar adelante esta iniciativa tan fructífera, que fortalece el entramado productivo regional y abre nuevas oportunidades para el desarrollo.

Acompañar la producción es apostar al crecimiento, al trabajo y al futuro de nuestra comunidad.

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