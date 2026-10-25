El Museo Histórico Regional de la Colonia San José arribó a su 69º aniversario

Desde la Municipalidad de San José se saluda a quienes forman parte de esta institución, que desde hace 69 años resguarda y comparte la memoria de nuestra comunidad y el legado de los inmigrantes que llegaron a estas tierras en 1857.

Constituido, en gran parte, a partir de las donaciones realizadas por el propio pueblo sanjosesino, el Museo ha construido sus colecciones con el aporte de generaciones comprometidas con preservar nuestra historia. A lo largo de los años, también ha incorporado nuevas experiencias y propuestas que permiten conocer tanto la muestra permanente «Nuestros abuelos los pioneros» como el trabajo cotidiano que implica conservar, investigar y compartir el patrimonio con actividades como «El museo que no se ve»·

«Celebramos este nuevo aniversario y reconocemos el trabajo de quienes hacen del Museo un espacio vivo de memoria, conocimiento y encuentro para San José y las futuras generaciones», manifiestan desde el municipio sanjosesino.

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