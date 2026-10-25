En colaboración funcional se logró el secuestro de bienes relacionados a un ilícito

El procedimiento se desencadenó eeste sábado, que tuvo su origen a partir de una denuncia penal radicada en el Departamento Villaguay por el responsable de una firma comercial, quien advirtió irregularidades en operaciones de compraventa que involucraban la entrega de un acoplado tipo tráiler y una maquinaria agrícola.

A partir del requerimiento de colaboración funcional efectuado por las autoridades de la Departamental vecina, quienes aportaron valiosos datos sobre la posible localización de los elementos involucrados, personal de Jefatura Departamental Colón desplegó discretas tareas de campo que permitieron concretar el hallazgo y resguardo de la maquinaria.

Como resultado de las intervenciones, se procedió al formal secuestro de una máquina desmalezadora y de un tráiler de doble eje interceptado sobre la traza vial de la autovía José Gervasio Artigas.

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