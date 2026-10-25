La provincia licita obras de caminos rurales y accesos a cooperativas apícolas

El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), lanzó la Licitación Pública Nacional Nº 1/2026 UEP, destinada a la ejecución de obras básicas, calzadas de ripio y obras de arte en distintos puntos del territorio provincial, en el marco del Programa de Promoción de Sistemas Agroalimentarios Resilientes y Sostenibles para la Agricultura Familiar (Prosaf E.R.), financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

La licitación contempla intervenciones en los departamentos Tala, Paraná, Federal y Nogoyá, con el objetivo de mejorar la conectividad vial rural y facilitar el acceso a establecimientos vinculados con la producción apícola.

Las obras se encuentran distribuidas en cuatro lotes:

– Lote N.º 1: ruta provincial N.º 30, tramo Maciá (km 0) – Guardamonte (km 11,55).

– Lote N.º 2: Acceso a la Sala de Extracción de la Cooperativa Apícola del Paraná.

– Lote N.º 3: Acceso a la Sala de Extracción de la Cooperativa Apícola del Montiel y E.E.A.T.

– Lote N.º 4: Acceso a la Sala de Extracción de la Cooperativa La Colmena.

El plazo previsto de ejecución es de 12 meses para el lote Nº 1 y de seis meses para los lotes Nº 2, 3 y 4.

Estas intervenciones buscan fortalecer la infraestructura rural, mejorar las condiciones de circulación y favorecer el desarrollo de las actividades productivas en las zonas beneficiadas.

Presentación de ofertas y apertura

La recepción de ofertas se realizará hasta el 10 de diciembre de 2026, a las 8:30, en la sede de la Unidad Ejecutora Provincial, ubicada en Libertad Nº 86, Paraná.

La apertura de sobres tendrá lugar ese mismo día, a las 10:00, en la misma dirección.

Los interesados podrán consultar los pliegos de manera presencial en la sede de la UEP o acceder a la documentación en línea. Asimismo, deberán confirmar su participación por correo electrónico o mediante nota dirigida al punto de contacto indicado.

Para consultas:

Télefono: (0343) 420-7966/67

Correo electrónico: prosaf-fida-uep@entrerios.gov.ar.

Acceso a la documentación de la licitación: https://drive.google.com/drive/folders/1tdiUq_XJ2am-q76FpwjrtyrwQTtw_t7g?usp=drive_link

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