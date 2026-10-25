Se vivió con gran éxito la Feria de Carreras en San José de Feliciano

Con una gran participación de estudiantes, se llevó adelante una nueva edición de la Feria de Carreras Feliciano 2026, el pasado jueves 22 en las instalaciones de la Escuela Secundaria N° 2. Una jornada pensada y desarrollada para acercar a los jóvenes toda la oferta educativa local y regional, brindándoles información, orientación y herramientas clave para acompañarlos en la elección de su futuro académico y profesional.

El Intendente, Damián Arévalo. y la Subsecretaria de Educación recorrieron los diferentes stands y acompañaron a los jóvenes en este espacio de encuentro, destacando la importancia de apostar a la educación y al desarrollo de la comunidad.

www.discofm.com.ar

Entradas relacionadas

La provincia licita obras de caminos rurales y accesos a cooperativas apícolas

Con gran éxito concluyó la jornada de capacitación técnica Educación y Empleo en Feliciano

El lunes se conocerán las ofertas para fortalecer la infraestructura del edificio del Iafas

Acerca de discofm

Ver todas las entradas de discofm →