Se vivió con gran éxito la Feria de Carreras en San José de Feliciano

Con una gran participación de estudiantes, se llevó adelante una nueva edición de la Feria de Carreras Feliciano 2026, el pasado jueves 22 en las instalaciones de la Escuela Secundaria N° 2. Una jornada pensada y desarrollada para acercar a los jóvenes toda la oferta educativa local y regional, brindándoles información, orientación y herramientas clave para acompañarlos en la elección de su futuro académico y profesional.

El Intendente, Damián Arévalo. y la Subsecretaria de Educación recorrieron los diferentes stands y acompañaron a los jóvenes en este espacio de encuentro, destacando la importancia de apostar a la educación y al desarrollo de la comunidad.

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