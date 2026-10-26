ANSES realiza atención de trámites en distintas zonas del país

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recuerda que, a través de sus operativos de atención en diferentes ciudades argentinas, responde consultas y realiza trámites de la Seguridad Social.

Los interesados deben acercarse con DNI y la documentación requerida para cada trámite que pueden consultar en el sitio oficial, para efectuar gestiones sobre la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de pago único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción), presentación del certificado escolar, cambio de lugar de cobro, designación de apoderados, generación de Clave de la Seguridad Social, constancia de empadronamiento a una Obra Social, actualización de datos personales, entre otras.

Las ubicaciones, días y horarios se pueden consultar aquí.

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