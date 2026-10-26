Aprehenden un adulto mayor luego de amenazar con un arma blanca

Un episodio de violencia familiar requirió la inmediata intervención policial durante las primeras horas de este domingo. Un hombre de 73 años fue aprehendido tras amedrentar con un elemento cortopunzante en el interior de una vivienda.

El hecho se desencadenó pasadas las 01:00 horas, cuando una llamada de alerta ingresó a la Sala de Comunicaciones y Videovigilancia informando sobre un altercado familiar. De inmediato, móviles del Comando Radioeléctrico acudieron al lugar, donde interceptaron al acusado mientras intentaba retirarse de la finca con signos visibles de ingesta alcohólica.

Informada la Unidad Fiscal de turno, se dispuso el secuestro del arma blanca y la formalización de las denuncias correspondientes. Tras ser examinado en el nosocomio local, el aprehendido fue trasladado y alojado en la Jefatura Departamental a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

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