Arévalo mantuvo un encuentro institucional con el Círculo de Farmacéuticos

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto a la Sec. de Gobierno, Abg. Anabella Ferreras, mantuvo una reunión de trabajo con representantes del Círculo de Farmacéuticos de San José de Feliciano para afianzar el vínculo institucional y potenciar el trabajo articulado con el sector.

Durante el encuentro, se abordaron diversos temas de interés común vinculados a la actividad local, los controles de venta de medicamentos en lugares no habilitados, cuestiones de índole tributaria, administrativa y de regulación comercial.

«Destacamos la importancia del diálogo constante y acordamos continuar trabajando de manera conjunta, evaluando mecanismos que favorezcan el desarrollo ordenado de la ciudad y el bienestar de toda la comunidad», expresó al respecto Arévalo.

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