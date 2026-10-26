En allanamiento por un hecho de amenazas calificadas en Colón secuestraron municiones y celulares

En el marco de una causa judicial en trámite ante la Unidad Fiscal de Colón, efectivos dependientes de Jefatura Departamental Colón ejecutaron una orden de irrupción en un domicilio de la ciudad de Colón. Dos personas fueron trasladadas a la sede policial.

En el transcurso de la tarde de este lunes, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Colón llevó a cabo un importante diligenciamiento judicial. La medida se concretó en el contexto de una investigación iniciada a raíz de una causa por amenazas calificadas.

El procedimiento se desplegó en una finca situada sobre la calle 3 de Febrero al 500 de la ciudad de Colón, lugar donde se encontraban un ciudadano de 32 años de edad y una mujer de 31.

Durante la exhaustiva inspección de la vivienda, se logró la incautación de diversos elementos de interés para la causa. Entre los objetos secuestrados se destacan accesorios de significación para el avance de la causa, además de dos cargadores pertenecientes a armas de fuego de calibre 9 mm con su funda. Asimismo, se detectó la presencia de cartuchería de diversos calibres, junto con dos teléfonos celulares utilizados por los moradores, dispositivos que serán sometidos a las correspondientes pericias informáticas.

Tras la concreción del registro y la recolección del material probatorio, ambas personas fueron trasladadas hacia la Jefatura Departamental para su correcta identificación.

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