Frigerio acompañó el cierre del Mundial de Canotaje de Maratón Gualeguaychú 2026

El gobernador Rogelio Frigerio participó del cierre del Mundial de Canotaje de Maratón Gualeguaychú 2026, la primera competencia mundial de la disciplina que se realiza en Sudamérica. Los atletas destacaron la calidez y el acompañamiento del público. «Muy orgulloso de la imagen que dejamos. Esto abre la puerta para que otras competencias se puedan hacer acá, y tenemos que aprovechar el turismo de todas las formas posibles», remarcó el gobernador durante el acto de clausura de la competencia.

Disputado del 19 al 25 de octubre en las aguas del río Gualeguaychú, en un circuito trazado entre el Puente Méndez Casariego, la zona portuaria y la Costanera, el campeonato convocó a 700 palistas de élite y máster provenientes de 40 países de los cinco continentes.

Durante la ceremonia de clausura en el Mirador del Puente que incluyó la premiación a la Mejor Nación, el reconocimiento a la Argentina como anfitriona y el pase oficial de la bandera a Dinamarca, sede de la edición 2027, Frigerio celebró el éxito de la convocatoria. «Fue una verdadera fiesta del deporte, más de 700 deportistas de 40 países que estuvieron compitiendo durante muchos días con un movimiento económico muy importante para la ciudad y poniendo en primer lugar internacional a Entre Ríos y a Gualeguaychú. Muy orgulloso de la imagen que dejamos», remarcó.

En ese marco, sostuvo que «esto abre la puerta para que otras competencias se puedan hacer acá. Tenemos que aprovechar el turismo de todas las formas posibles. Tenemos turismo vinculado a la naturaleza, a nuestra historia, a las termas, a los ríos, y tenemos que aprovecharlo, porque claramente es una fuente de trabajo y de generación de riqueza muy importante. Para nosotros el turismo es fundamental. En un momento difícil, estas cosas son un aliciente y la felicidad de la gente es impresionante», insistió.

En relación al futuro de la provincia como plaza deportiva, Frigerio dijo: «Nos viene fenómeno que nos conozcan, que sepan los ríos que tenemos para otros deportes también vinculados con el agua. Abre una puerta para recibir competencias de otro tipo», destacó.

Consultado finalmente sobre el respaldo del gobierno entrerriano a las instituciones formativas, el mandatario ratificó que la provincia «apoya a todas las disciplinas y clubes que son semilleros del deporte en nuestra provincia y en el país. En la medida de lo posible y de la capacidad económica que tenemos, siempre vamos a apoyar al deporte porque salva vidas y saca a los chicos de la calle. El deporte es una escuela de valores que nosotros no desestimamos», concluyó.

Por su parte, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, consideró que lo logrado fue posible «gracias al trabajo en conjunto» con diversos sectores, «al apoyo del gobernador y a la confianza de la federación internacional, nacional y la de Entre Ríos de que esta competencia se podía hacer en Gualeguaychú». Dijo luego «estar sorprendido» por la respuesta del público y valoró el entorno natural de Gualeguaychú y Entre Ríos para este tipo de actividades.

Impacto

Con el acompañamiento institucional del Gobierno de Entre Ríos, la Secretaría de Deportes provincial, Enersa y el Iapser, la organización se apoyó en el compromiso de más de 120 voluntarios. Además, más allá de lo deportivo, el arribo masivo de delegaciones internacionales, equipos técnicos y turistas generó un fuerte impacto socioeconómico y turístico positivo que dinamizó de forma directa a los sectores hotelero, gastronómico y comercial de toda la región.

Ceremonia y presencias

Además del gobernador Frigerio y el intendente Davico, acompañaron la ceremonia de premiación y de clausura la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Julieta Carraza; el presidente del Comité de Maratón de la Federación Internacional de Canotaje, Ruud Heiselaard; la vicepresidenta de la Federación Internacional de Canotaje, Cecilia Farías; el presidente de la Federación Argentina de Canoas (FAC), Jorge Luis Serpi; y el presidente del Ente Región Centro de Entre Ríos, Atilio Benedetti. También estuvieron presentes autoridades nacionales, provinciales, municipales, de las Fuerzas Armadas y de seguridad, y deportistas, entre otros.

Durante la ceremonia, el gobernador y el intendente entregaron reconocimientos a las autoridades de las confederaciones y federaciones nacionales e internacionales. Por su parte, España recibió la distinción como nación destacada de la competencia.

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