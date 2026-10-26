Recuperación de elementos denunciados como sustraídos

Tras diligencias llevadas a cabo por personal dependiente de Jefatura Departamental Colón, se logró recuperar gran parte de los elementos que habían sido denunciados como sustraídos en los últimos días de un inmueble situado sobre calle 12 de Abril.

Las actuaciones se iniciaron a raíz de una presentación formal realizada el pasado 22 de octubre, fecha en la que el damnificado constató la faltante de diversas herramientas de trabajo y elementos de valor desde el interior de un galpón de su propiedad, tras presumir el ingreso de personas ajenas al lugar durante la madrugada.

Posteriormente, el día 24 de octubre, la víctima amplió su denuncia al registrar nuevos faltantes de herramientas y aportar indicios que permitieron orientar las pesquisas policiales.

En la misma jornada, a raíz de una solicitud de verificación en un domicilio lindante que se encuentra deshabitado, personal del Comando Radioeléctrico constató durante la inspección preventiva del predio, diversos elementos que coincidían plenamente con los denunciados.

Por disposición de la Unidad Fiscal, a cargo de la Dra. Noelia Batto, se ordenó la formal restitución de los efectos recuperados a su legítimo dueño, mientras se continúan las diligencias de rigor para total esclarecimiento del ilícito.

www.discofm.com.ar