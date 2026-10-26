San José acompañó la jornada solidaria de LALCEC por la prevención del cáncer de mama

Este domingo se desarrolló en San José una nueva jornada solidaria organizada por LALCEC, que reunió a vecinos y vecinas en una propuesta destinada a promover la concientización, la prevención y la importancia de los controles para la detección temprana del cáncer de mama.

La actividad formó parte de las acciones de Octubre Rosa y tuvo como eje generar conciencia a través del encuentro, la actividad física y la participación comunitaria, reafirmando un mensaje fundamental: llegar a tiempo puede marcar la diferencia.

Desde el Predio Multieventos, los participantes fueron protagonistas de una jornada en la que la solidaridad y el compromiso con la salud volvieron a encontrarse, acompañando la tarea que LALCEC San José desarrolla de manera permanente en nuestra comunidad.

La Municipalidad de San José acompañó esta iniciativa, valorando especialmente el trabajo de quienes integran la institución y el compromiso que sostienen durante todo el año en materia de prevención, información y acompañamiento.

Estas propuestas permiten además fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones, Estado y comunidad, generando espacios que ayudan a visibilizar la importancia de los controles periódicos y del acceso a la información como herramientas fundamentales para el cuidado de la salud.

Desde el Municipio se felicita a LALCEC San José por la organización y se agradece a cada una de las personas que se sumaron a esta jornada, haciendo de la participación colectiva una herramienta para seguir generando conciencia.

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