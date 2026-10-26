Se descompensó al volante y chocó contra dos palmeras

Un automovilista de 49 años y su pareja resultaron hospitalizados este domingo tras protagonizar un despiste seguido de colisión sobre el kilómetro 19,1 de la Ruta 130, a la altura de Villa Elisa.

El suceso fue alertado alrededor de las 18:00 horas. Según las primeras diligencias recabadas en la escena por el personal interviniente, un vehículo marca Fiat modelo Cronos se desplazaba en sentido Norte-Sur cuando, por circunstancias asociadas a un problema de salud repentino de quien se hallaba al volante, el rodado perdió la trayectoria habitual, saliendo de la calzada para terminar impactando de manera frontal contra dos palmeras emplazadas en la banquina.

A raíz de lo ocurrido ambos ocupantes fueron asistidos y evacuados en una ambulancia del servicio de emergencias SAME hacia el nosocomio local San Roque con lesiones leves.

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