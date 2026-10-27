CAFESG lanza el taller “De la idea al producto” para elaboradores de alimentos

CAFESG abre la inscripción a «De la idea al producto», un ciclo de tres encuentros presenciales para elaboradores de alimentos que ya comercializan en comercios o en varios puntos de venta. Se trabaja habilitación sanitaria, inocuidad y rotulado según el Código Alimentario Argentino, además de marca y propuesta de valor.

El primer encuentro es el miércoles 11 de noviembre a las 14:00 horas en las oficinas de CAFESG (San Juan 2097). El cupo es limitado y el taller es sin costo. Cada participante termina con su ficha técnica, la maqueta de su rótulo y una lista de chequeo para la habilitación.

Inscripción en https://forms.gle/EV9khGHoQZR9Uj3o6

www.discofm.com.ar