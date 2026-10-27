El Iafas avanzará con obras de reparación estructural en su edificio de Paraná

Los trabajos permitirán fortalecer la estructura del edificio de la sede central del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), ubicado en calle 25 de Mayo N° 255 de Paraná. La obra comprende financiamiento del organismo y tendrá un plazo de ejecución de 365 días corridos.



El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura y el Iafas, llevó adelante la apertura de sobres para la ejecución del recalce estructural del bloque delantero del edificio del organismo de ayuda financiera ubicado en calle 25 de Mayo N° 255 de la capital provincial, con el objetivo de dar solución a los problemas estructurales detectados y garantizar la seguridad de las instalaciones.



Mediante relevamientos técnicos realizados en el edificio, se detectaron grietas y fisuras en muros y pisos, además de un asentamiento diferencial del bloque delantero respecto del resto de la construcción. Esta situación se relaciona con características del suelo, que presenta condiciones blandas y saturación de agua hasta los cuatro metros de profundidad. Por razones preventivas, el sector se encuentra actualmente desocupado.



El proyecto se llevó adelante a través de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, dependiente del Ministerio, que también tendrá a su cargo la inspección y el seguimiento de los trabajos. La intervención se financiará con fondos del Iafas y contempla un plazo de ejecución de 365 días corridos. Al respecto, se presentó la empresa Ingeniero Quaranta S.A. como firma oferente.



Al respecto, el acto contó con la presencia del ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, quien destacó la importancia del trabajo articulado entre las áreas del Estado provincial para avanzar con soluciones técnicas que permitan preservar la infraestructura. En ese sentido, señaló que la intervención es fundamental para dar solución a problemas estructurales que presenta el edificio y garantizar la seguridad de las instalaciones.



El Presidente de Iafas, Carlos Moyano, agradeció al equipo del Ministerio por el compromiso para con la ejecución de una obra que reviste gran importancia, «no sólo por la necesidad material de volver a ocupar las oficinas que actualmente están desalojadas, sino también como una forma de resguardar y proteger el patrimonio del Estado y poner en valor un edificio de gran importancia como es el de Iafas».



En cuanto a los trabajos, prevén la ejecución de estructuras de hormigón armado mediante pilotes, cabezales y columnas cortas, que permitirán vincular la nueva estructura con la existente y transmitir las cargas hacia un estrato de suelo más resistente, ubicado a siete metros de profundidad. Además, se realizarán intervenciones destinadas a evitar deformaciones y se llevarán adelante tareas de demolición, excavación y reposición de pisos y veredas.



La obra comprende el bloque delantero del edificio, compuesto por planta baja de doble altura, primer y segundo piso, y azotea accesible. La intervención permitirá abordar las patologías detectadas mediante una solución estructural específica, planificada a partir de los estudios técnicos realizados.



Se hicieron presentes el ministro de Planeamiento e Infraestructura Hernán Jacob; el presidente del Iafas, Carlos A. Moyano; directora de Arquitectura, Claudia Benavento; equipo jurídico de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, y empresa oferente.

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