Entre Ríos monitorea la situación hídrica y se mantiene sin alerta para toda la provincia

En el monitoreo diario que realiza el gobierno entrerriano, persiste la situación de color verde para toda la provincia.

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Singir), emitió una situación de color verde para toda la provincia lo cual indica que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

Situación por localidad

Concordia

Día 27/10/2026 00:00 hs.

Altura del rio: 9.09 mts baja

Altura de alerta: 11.00 mts

Evacuación: 12.50 mts

Colón

Día 27/10/2026 00:00 hs.

Altura del rio: 5.76 mts baja

Altura de alerta: 7,10 mts

Evacuación: 7.90 mts

Cantidad de evacuados: 0

Federación

Día 27/10/2026 00:00 hs.

Altura del rio: 2.41 mts baja

Altura de alerta: 3.90 mts

Evacuación: 4.20 mts

Cantidad de evacuados: 0



Concepción del Uruguay

Día 27/10/2026 00:00 hs.

Altura del rio: 4.68 mts baja

Altura de alerta: 5.30 mts

Evacuación: 6.30 mts

Cantidad de evacuados: 0



Gualeguaychú

Día 27/10/2026 00:00 hs.

Gualeguaychú 2.72 crece

Altura de alerta 3.50

Altura de evacuación 3.80

Cantidad de evacuados: 0

Boca Gualeguaychú 2.60 crece

Altura de alerta 2.80 mts

Altura de evacuación 3.10 mts

La Paz

Día 27/10/2026 00:00 hs.

La Paz 5.71 crece

Altura de alerta 5.80 mts

Altura de evacuación 6.15 mts

Cantidad de evacuados: 0

Cantidad de autoevacuados: 1 familia

Hernandarias

Día 27/10/2026 00:00 hs.

Hernandarias 4.83 crece

Altura de alerta 5.50 mts

Altura de evacuación 6.00 mts

Cantidad de evacuados: 0

Paraná

Día 27/10/2026 00:00 hs.

Paraná 4.16 crece

Altura de alerta 4.70 mts

Altura de evacuación 5.00 mts

Cantidad de evacuados: 0

Diamante

Día 27/10/2026 00:00 hs.

Diamante 4.50 crece

Altura de alerta 5.30 mts

Altura de evacuación 5.50 mts

Cantidad de evacuados: 0

Victoria

Día 27/10/2026 00:00 hs.

Victoria 3.93 crece

Altura de alerta 4.60 mts

Altura de evacuación 4.90 mts

Cantidad de evacuados: 0

Ibicuy

Día 26/10/2026 00:00 hs.

Ibicuy 1.10 baja

Altura de alerta 2.00 mts

Altura de evacuación 2.30 mts

Cantidad de evacuados: 0

www.discofm.com.ar