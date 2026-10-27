San José continúa fortaleciendo las políticas de cuidado de la salud mental con talleres abiertos a la comunidad

La Municipalidad de San José, a través de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, continúa desarrollando espacios de prevención, escucha y acompañamiento para promover el cuidado de la salud mental. En ese marco, el lunes 26 de octubre se realizó un nuevo encuentro del Taller de Salud Mental en el CAPS Araceli Barreto, dedicado en esta oportunidad a abordar la ansiedad y compartir herramientas para afrontar distintas situaciones de la vida cotidiana.

La actividad estuvo destinada a jóvenes adultos y adultos, y propuso un espacio de intercambio para reconocer las distintas manifestaciones de la ansiedad, reflexionar sobre cómo pueden afectar el bienestar emocional y conocer recursos que contribuyan a transitarlas de una manera saludable.

Esta iniciativa forma parte de las acciones que el Municipio viene impulsando en el marco del Plan Integral San José Te Cuida, que promueve un abordaje comunitario y preventivo de la salud, con propuestas que buscan acercar información, generar espacios de escucha y fortalecer las redes de acompañamiento.

Durante este año se desarrollaron encuentros sobre ansiedad y manejo del estrés, talleres con adolescentes en instituciones educativas, actividades vinculadas al autocuidado y los vínculos, y espacios de trabajo intersectorial con profesionales e instituciones de la comunidad. A estas acciones se sumó, en octubre, el primer Foro Municipal de Salud Mental, que reunió a profesionales, trabajadores, referentes institucionales y vecinos para intercambiar experiencias y reflexionar sobre los desafíos actuales en esta materia.

A través de estas propuestas, la Municipalidad busca sostener una política de salud mental que no se limite a la atención de situaciones de crisis, sino que también fortalezca la prevención, el acceso a herramientas de cuidado y la construcción colectiva de respuestas desde el territorio.

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