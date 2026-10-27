Vino, relax y bienestar en la experiencia Eno-Termal en Termas San José

Una propuesta para disfrutar la combinación perfecta entre aguas termales, vinoterapia, sabores regionales y turismo del vino.

Con el Pase Preferencial Eno-Termal se puede disfrutar de ingreso a termas y sector exclusivo de relajación, batas, toallas y tratamiento facial de vinoterapia, vino entrerriano con tapeo regional en Entre Fuegos, visita guiada a Bodega Vulliez Sermet, descuentos y beneficios exclusivos en bodegas y alojamientos de la región.

De esta manera es posible regalarse una experiencia diferente, conectar con los sentidos y descubrí los sabores de nuestra tierra.

Por consultas comunicarse al 3447 43-8342 de Termas San José.

También es posible llevar la experiencia a su casa. Llevarse el Box Eno Termal y disfrutar de un exquisito vino entrerriano junto con la entrada a Termas San José, descuentos en el Spa y bodegas de la región.

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