Aprehendido por orden de captura

En horas de la noche del martes, personal de la Sección Comando Radioeléctrico, mientras realizaba recorridas preventivas por la ciudad, identificó a un hombre de 28 años en la intersección de calles Craviotto y Güemes.

Al verificar sus datos, se constató que sobre el mismo pesaba una Orden de Detención vigente, emanada del Juzgado de Garantías de Colón, en el marco de una causa por Desobediencia en Flagrancia, vinculada al incumplimiento de medidas de prohibición de acercamiento.

Informada la Unidad Fiscal de turno, dispuso el cumplimiento de la medida judicial, procediéndose a la detención del hombre y su posterior traslado a Sede Policial, donde quedó alojado a su disposición.

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