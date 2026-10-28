El municipio de Feliciano realizó trabajos de desagote en la Escuela N° 14 «Martín Fierro» de la comuna de San Víctor para garantizar la continuidad de las clases

​A partir de una solicitud cursada por la Dirección Departamental de Escuelas, la Municipalidad de San José de Feliciano dispuso el traslado de un equipo atmosférico hasta la comuna de San Víctor para llevar a cabo las tareas de desagote y aliviamiento de los pozos negros de la Escuela N° 14 «Martín Fierro».

​Esta intervención permitió resolver de forma inmediata la situación sanitaria del establecimiento, asegurando las condiciones higiénicas necesarias para que la comunidad educativa, docentes y estudiantes puedan continuar con el desarrollo normal del ciclo lectivo sin interrupciones.

​El operativo se enmarca en la política de trabajo mancomunado que la gestión municipal lleva adelante con las distintas instituciones públicas y educativas del departamento. A pesar de los esfuerzos logísticos y recursos operativos que implica el traslado de maquinaria pesada fuera del ejido urbano, el Municipio reafirma su compromiso de brindar asistencia prioritaria cada vez que la disponibilidad técnica lo permite, priorizando siempre la salud, el bienestar y el derecho a la educación de los alumnos.

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